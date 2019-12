Policjanci z Żor szkolili mieszkańców z samoobrony

500 plus jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia?

Czy "500 plus" trafi do mieszkańców województwa śląskiego jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia? W wielu miastach pieniądze zostały już wypłacone mieszkańcom, inne planują rozdysponować je jeszcze przed 24 grudnia. - Apelujemy do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aby ni...