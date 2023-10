Policjanci z Żor zatrzymali włamywacza. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności

Policjanci z Żor zatrzymali włamywacza. Grozi mu do 15 lat więzienia

Kryminalni z Żor prowadząc sprawę włamań do automatów, między innymi przy samoobsługowych myjniach samochodowych, wytypowali sprawców, którzy ukrywali się przed organami ścigania.

- We wrześniu w ręce mundurowych wpadł 23 i 48-letni żorzanin, którzy odpowiedzą za wspólne włamania. Młodszy był już karany za podobne przestępstwa i poszukiwany był do odbycia prawie 2,5 roku zasłużonej kary - informuje asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

48-latek, decyzją prokuratora trafił na 3 miesiące do policyjnego aresztu. O losie mężczyzn zadecyduje teraz sąd. Za usiłowanie kradzieże z włamaniem starszemu grozi kara do 10 lat więzienia, a młodszemu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.