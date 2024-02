Policyjny dron lata nad Żorami. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych

W czwartek 15 lutego, policjanci z Żor prowadzą kolejną odsłonę akcji pn. „Bezpieczny Pieszy”. Działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przez cały dzisiejszy dzień, policjanci będą prowadzili we wzmożony sposób działania, których bezpośrednim celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

- Do działań wykorzystany został policyjny dron z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który to z pewnej odległości obserwuje kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących zasad ruchu drogowego wobec pieszych, a także takich jak przejazd na czerwonym świetle, rozmawianie przez telefon, czy jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Informacja o wykroczeniu natychmiast trafiała do patrolu, który kilkadziesiąt metrów dalej zatrzymywał auto i wyciągał konsekwencje wobec niezdyscyplinowanego kierowcy - informuj asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.