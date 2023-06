Policyjny dron pojawił się w Żorach. Zarejestrował 26 wykroczeń kierowców

Nie tylko z ziemi, ale i z powietrza, żorscy policjanci monitorują to, co dzieje się na drogach. To kolejne tego typu działania w bieżącym roku ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Do tych działań wykorzystany został policyjny dron z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Dron z pewnej odległości obserwował kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących zasad ruchu drogowego wobec pieszych, a także takich jak przejazd na czerwonym świetle, rozmawianie przez telefon, czy jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa - informuje asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Informacja o wykroczeniu natychmiast trafiała do patrolu, który kilkadziesiąt metrów dalej zatrzymywał auto i wyciągał konsekwencje wobec niezdyscyplinowanego kierowcy.

- W trakcie działań policjanci zarejestrowali aż 26 wykroczeń kierowców, z których najwięcej dotyczyło wyprzedzania na oznakowanych przejściach dla pieszych, a także omijania pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym - dodaje policjant.

To nie ostatnia tego typu akcja żorskich policjantów z wykorzystaniem drona. Jak zapowiadają, wkrótce bezzałogowy statek znów pojawi się nad żorskim niebem.