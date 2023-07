Policyjny Sznupek odwiedził żorskie dzieci. Najmłodszym przypominano najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

Wakacje w pełni, a to czas wytężonego odpoczynku i zabawy. Żorscy policjanci przypominają jednak, że to również okres, w którym powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dlatego też w piątek 22 lipca, na osiedlu Gwarków w Żorach miało miejsce kolejne spotkanie mundurowych z mieszkańcami, w ramach akcji „Aktywnie w Dzielnicach” przygotowanych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

- Dzielnicowy sierż. szt. Konrad Kucharski wraz z maskotką Śląskiej Policji – Sznupkiem wzięli udział w przygotowanym programie rekreacyjno-sportowym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Prócz możliwości uczestnictwa w szeregu konkurencji sportowych, spotkanie to stanowiło okazję do porozmawiania o bezpieczeństwie czasu wolnego, problemach dzielnicy, a także osobistego spotkania z dzielnicowym - informuje asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy żorskiej policji.

Nie była to jednak ostatnia okazja do spotkania ze Sznupkiem, gdyż kolejne wydarzenie odbędzie się 8 sierpnia w dzielnicy Kleszczów. Początek o godzinie 15.