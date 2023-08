Polowania zbiorowe w Żorach. Koła łowieckie informują o terminach

Jak informuje Urząd Miasta Żory, polowania będą odbywały się na na terenie Koła Łowieckiego „Ostoja” Gliwice w dniach:

02.09.2023,

04.11.2023,

11.11.2023,

18.11.2023,

25.11.2023,

02.12.2023,

03.12.2023,

09.12.2023,

10.12.2023,

16.12.2023,

17.12.2023,

23.12.2023

24.12.2023.

Każdorazowo polowania mają odbywać się w godzinach od 8:00 do 16:00. Granica obwodu 158 biegnie z miejscowości Żory w kierunku wschodnim szosą nr 935 Żory - Pszczyna do wsi Kobielice, stąd na południe drogą przez Kobielice do drogi nr 933 Pszczyna - Pawłowice, w osiedlu Brzeźce, dalej na zachód tą drogą, następnie na północ drogą lokalną na północny - zachód przez Mizerów do przysiółka Borki, stąd na południe drogą polną do szosy nr 933 we wsi Studzionka, następnie na zachód szosą tą do drogi nr 81 w Pawłowicach. Z Pawłowic na północ drogą nr 81 do punktu wyjściowego w Żorach.

Granice obwodu 158 Koła łowieckiego Ostoja Gliwice arc, Koła łowieckie

Z kolei na terenie Koła Łowieckiego „Gawra", polowania będą odbywały się w dniach: