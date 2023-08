Polski rolnik na żniwach - zobacz MEMY. Rolnik znalazł żonę. Po ślubie miał być miesiąc miodowy, a było zbieranie cebuli

Tegoroczne żniwa

W tym roku żniwa przeciągają się z powodu dużych opadów deszczu, które uniemożliwiają pobór zboża. Konieczność zachowania odpowiedniej wilgotności ziaren zmusza rolników do koszenia w oknach pogodowych, czasem trzeba to robić również w środku nocy. Na początku sezonu ze względu na wysokie temperatury mieliśmy do czynienia z suszą, co skutkowało zmniejszeniem jakości ziaren, a co za tym idzie zmniejszyła się ilość przewidywanych plonów. Obecnie ze względu na ciągłe opady, które towarzyszyły nam jeszcze do niedawna obniżyła się jakość i ilość tegorocznych zbiorów.