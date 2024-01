Poważne potrącenie rowerzysty w Żorach. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala Robert Lewandowski

Z POLICJI. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek 2 stycznia, na wysokości osiedla Gwarków w Żorach. Kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z rowerem elektrycznym. Rowerzysta trafił do szpitala.