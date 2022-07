Poważny wypadek w Żorach. Nad Rudą doszło do zderzenia dwóch pojazdów, trzy osoby zostały ranne. Poszkodowani trafili do szpitala Mateusz Zarembowicz Karolina Kos

W sobotę, w godzinach popołudniowych, na obwodnicy Żor przy ul. Nad Rudą, doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na miejscu znajdują się wszystkie służby ratownicze, występują spore utrudnienia w ruchu. To nie pierwsze tego typu zdarzenie na tym fragmencie drogi. Mówi się, że to bardzo zdradliwe miejsce, które po intensywnych opadach deszczu staje się pułapką dla kierowców.