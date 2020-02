Pożar przy Rybnickiej w Żorach. Płonęły śmieci

Huragan Ciara daje się we znaki w wielu miastach województwa śląskiego. Na szczęście silny wiatr nie wyrządził szkód w Żorach. To jednak nie oznacza, że czekający w gotowości strażacy nie mają nic do roboty.

W niedzielę (9.02) po godz. 19 zostali wezwani do pożaru w pustostanie przy ulicy Rybnickiej w Żorach. To miejsce, gdzie często przebywają bezdomni. Na miejscu okazało się, że płoną śmieci na powierzchni około 5 metrów kwadratowych. Ogień szybko ugaszono.

Natomiast w poniedziałek (10.02) dyżurny straży pożarnej odebrał zgłoszenie o czujniku tlenku węgla, który w jednym z mieszkań na osiedlu Powstańców Śl. wskazał występowanie czadu. Badanie pomieszczeń przez strażaków niczego niepokojącego nie wykryło.

Powodem pojawienia się tlenku węgla były warunki atmosferyczne i tzw. cofka.