Pożar w Żorach. Strażacy gasili płonący dach. Co było przyczyną pożaru?

Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Niewykluczone, że powodem był wcześniejszy pożar w kominie. Od nagrzanego przewodu kominowego ogniem mogła zająć się belka stropowa. Szczegółowo wyjaśniać to będą biegli.

To nie była spokojna noc na Kleszczówce. W poniedziałek (17.02) przed godz. 22 mieszkańców zaniepokoiły syreny alarmowe straży pożarnej i policji. Służby wezwano do pożaru domu przy ulicy Raciborskiego. Płonął tam dach domu w zabudowie szeregowej.

Jak uniknąć pożaru sadzy w kominie?

Strażacy apelują do mieszkańców i administratorów budynków o regularne przeglądy przewodów kominowych i czyszczenie ich. W sezonie grzewczym do pożarów nagromadzonych w kominach sadzy dochodzi bardzo często. Zwykle udaje się ja ugasić w kominie, ale czasami ogień może przenieść się na dach i konsekwencje mogą być znacznie gorsze.

Czyszczenie kominów to nie tylko troska o własne bezpieczeństwo, ale też obowiązek. Zgodnie z przepisami, zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych należy usuwać co najmniej raz na 3 miesiące w budynkach opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno) i co najmniej raz na pół roku w opalanych paliwem ciekłym i gazowym.