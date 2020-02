Poznaliśmy laureatów nagrody miejskiej „Phoenix Sariensis 2020”!

Uroczystej gali wręczenia nagród miejskich, tradycyjnie już towarzyszyły występy artystyczne. Goście mogli obejrzeć niezwykle widowiskowe połączenie tańca i efektów świetlnych podczas spektaklu „Lightshow” w wykonaniu Teatr Ognia Los Fuegos. Następnie przed zgromadzoną publiczności wystąpił Tymon Tymański, który brawurowo wykonał największe przeboje z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego.

Serdecznie dziękujemy partnerom, którzy wsparli organizacje gali wręczenia nagród: firmie DYWYTA, Zbyszkowi Zochorkowi i Katarzynie Zochorek z salonu Hair and Beauty Center przy ul. Stodolnej 1, a także butikowi She and He Buetique z siedzibą przy żorskim rynku.