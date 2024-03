Prasówka 1.03.2024 Żory. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Żor

Wielka "ustawka" kiboli w lesie na Śląsku. Do walki miało dojść w odludnych terenach leśnych w pobliżu Suszca koło Pszczyny. Stróże prawa zapobiegli starciu chuliganów. Znalezione przez nich niebezpieczne przedmioty świadczą o tym, że spotkanie mogło zakończyć się dla wielu osób tragicznie. Zobacz zdjęcia.

ŻORY. Od 1 marca, Szpital Miejski w Żorach zawiesza funkcjonowanie oddziału chirurgicznego ogólnego. Taka sytuacja potrwa co najmniej do 31 maja. To nie jedyna placówka w regionie, która boryka się z problemami z kadrą.