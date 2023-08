Prasówka 11.08.2023 Żory. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Żor

Mieszkańcy Żor znów mają decydujący głos. Nowe oblicze starej Bażanciarni, budowa bike parku, ścieżka wokół Śmieszka czy zakup nowego wozu dla strażaków z Roju - to tylko część zgłoszonych przez mieszkańców projektów, w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. W sumie mieszkańcy zgłosili czternaście projektów ogólnomiejskich, z czego trzynaście zostało ocenionych pozytywnie. Wkrótce ruszy głosowanie na poszczególne projekty.

Trwają prace budowlane związane z budową nowego ronda w żorskiej dzielnicy Rogoźna. To wiadomość, na którą od dawna czekali mieszkańcy tej dzielnicy, gdyż nowe rondo ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć uciążliwości na mocno oblężonych uliczkach. Zanim jednak mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego ronda, muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi.

Duet klasyki i nowoczesności, czyli eklektyzm to modny tren, który stał się niezwykle popularny wśród projektantów wnętrz. Chcesz modnie urządzić mieszkanie w bloku i brakuje ci inspiracji? Zajrzyj więc koniecznie do wyjątkowego apartamentu na warszawskiej Pradze Północ. Zobacz, jak pomysłowo można urządzić dom w eklektycznym stylu.

Historia ta zaczyna się od pradziadka Elżbiety Koczar z Żor - Stefana Zubila, który w 1928 roku ruszył w świat za chlebem do Ameryki Południowej. Wypłynął inauguracyjnym rejsem statku Krakus z Gdyni do Argentyny. Pokład opuścił w Buenos Aires, dwa razy wysłał przekaz pieniężny do rodziny, potem kontakt się urwał. Elżbieta miała nadzieję, że kiedyś pozna jego dalsze losy. Szukając śladów po pradziadku Stefanie, dokonała innych odkryć związanych ze swoimi przodkami.