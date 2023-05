Prasówka 23.05.2023 Żory. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Żor

Prasówka Żory 23.05: top 3 artykuły z wczoraj

Nie tylko osoby z nadciśnieniem, ale również wszyscy dorośli i dzieci powinni co jakiś czas mierzyć ciśnienie krwi. Jest to jedno z podstawowych badań, które pozwala na ocenę zarówno pracy serca, jak i ogólnego stanu zdrowia. Nadciśnienie nie zawsze bowiem daje objawy, a nieleczone może doprowadzić nawet do zawału serca lub udaru mózgu i śmierci. Zobacz, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi i jakich błędów unikać, aby dobrze je zmierzyć.