Prasówka 26.05.2023 Żory. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Żor

To wyjątkowe miejsce, piękne, ale i tajemnicze. Zabytkowy cmentarz przy ulicy ks. Klimka w Żorach został odrestaurowany i otworzony dla mieszkańców oraz turystów. Pierwsza wzmianka o pochówkach w tym miejscu sięga drugiej połowy XVII wieku. Do dziś zachowało się wiele historycznych nagrobków z napisami polskimi i niemieckim gotykiem. Na terenie nekropolii znajduje się grobowiec powstańców śląskich oraz pomnik Żołnierzy Wyklętych z nazwiskami żorzan pomordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Jest też kamienny krzyż pokutny z czasów średniowiecza, o którym niewiele wiemy.

Komenda Miejska Policji w Żorach oraz Urząd Miasta w Żorach zyskały urządzenie służące do znakowania rowerów i hulajnóg. Dzięki niemu, odnaleziony, utracony wcześniej przedmiot szybciej trafi do tych, którzy go zagubili lub został im on skradziony.