Prasówka 3.01.2024 Żory. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Żor

Prasówka Żory 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alert z aptek! APAP dla dzieci wycofany - dotyczy kilku partii. "Wysokie ryzyko dla zdrowia i życia" Uwaga rodzice! Jeżeli kupiliście w ostatnim czasie ten popularny dla dzieci lek przeciwbólowy - to koniecznie sprawdźcie, czy macie do czynienia z wycofaną partią. O sprawie jako pierwsze poinformowały apteki... Groźne partie leku wycofano z obrotu 29 grudnia!

📢 PILNE! Sklepy muszą wycofać te produkty - dotyczy dyskontów i marketów! Oto NOWA lista groźnych produktów spożywczych. Wyrzuć je z kuchni! W piątek, 29 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem są to chipy i suplement diety! Co jeszcze zostało wycofane ze sklepów w ostatnich dniach? Oto LISTA potencjalnie niebezpiecznych produktów, o których informuje SANEPID. Jeszcze do niedawna były one do kupienia w popularnych dyskontach czy marketach. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 W Lidlu trwa noworoczna wyprzedaż 2024! Produkty są przeceniono nawet o połowę. Sprawdź co można kupić dużo taniej! W Lidlu trwa noworoczna wyprzedaż 2024! W Sklepie ruszyło właśnie "zimowe czyszczenie magazynu". Zobacz te okazje! Sklep bardzo obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 1 do 7 stycznia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy produktów z działów: ogród i warsztat, dom i kuchnia, zdrowie i relaks, moda i dla dziecka. Sprawdź co kupisz za połowę wartości.

Prasówka 3.01 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Amfiteatr w Żorach wciąż rodzi sporo pytań. "Nie jest wykorzystywany zgodnie z założeniami" ŻORY. Ile imprez i wydarzeń odbyło się na terenie amfiteatru w Żorach? Ile wyniosły jego koszty utrzymania? Jakie działania zostały i zostaną podjęte, by inwestycja kosztująca blisko 3 mln zł w pełni służyła mieszkańcom miasta? To tylko część pytań, które radni z Żorskiej Samorządności zadali prezydentowi miasta. Wokół amfiteatru pojawia się bowiem sporo wątpliwości zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców, którzy wielokrotnie podkreślali, że miejsce to nie jest w pełni wykorzystywane.

📢 Dziś trwa akcja "Trzeźwość" w Żorach. Są pierwsi zatrzymani pod wpływem alkoholu Od godzin porannych, na terenie województwa śląskiego, w tym w Żorach, trwa policyjna akcja "Trzeźwość". W ręce żorskich policjantów wpadli już pierwsi kierujący, znajdujący się pod wpływem alkoholu. 📢 Polskie danie wysoko na liście najlepszych w Europie. Czego spróbować podczas wakacji w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii? Specjały regionalnej kuchni to nieodłączny element każdej podróży za granicę – w końcu nic nie zbliża nas do mieszkańców poszczególnych krajów tak, jak potrawy spożywane przez miejscowych na co dzień. Odkryj listę popularnych i niesamowicie smacznych potraw ulicznych, których warto spróbować w Europie. Polskie danie znalazło się wysoko w rankingu. 📢 Te gwiazdy w 2023 roku zmieniły się nie do poznania. Zobacz najbardziej spektakularne metamorfozy polskich celebrytek Metamorfozy gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi. W 2023 roku wiele celebrytek postawiły na zmiany. W minionym roku byliśmy świadkami ostrych cięć, odważnych koloryzacji włosów, spektakularnej utraty wagi, ale nie tylko… niektóre z pań postanowiły skorzystać z usług chirurga plastyka.

📢 Premiery Netflix – styczeń 2024 r. Polskie produkcje, kradzież z lecącego samolotu, górska tragedia i tajemnicze spiski. Coś dla każdego W styczniu 2024 na Netflix mniej premier niż zwykle. Nie oznacza to jednak, że na serwisie nie zadebiutuje nic godnego uwagi. Sprawdźcie, co się pojawi i na co warto czekać, a wśród nowości polski serial i film, produkcje z samolotami w centrum zainteresowania oraz dawka kina akcji, a i to nie wszystko. Przekonajcie się sami. 📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

