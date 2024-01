Prasówka 4.01.2024 Żory. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Żor

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.01, w Żorach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom w woj. śląskim do kupienia na licytacji - ceny od 95 tys. złotych! Są w mieście, na wsi, w górach... - zobacz oferty STYCZEŃ 2024”?

Prasówka Żory 4.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Dom w woj. śląskim do kupienia na licytacji - ceny od 95 tys. złotych! Są w mieście, na wsi, w górach... - zobacz oferty STYCZEŃ 2024 Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Poważne potrącenie rowerzysty w Żorach. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala Z POLICJI. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek 2 stycznia, na wysokości osiedla Gwarków w Żorach. Kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z rowerem elektrycznym. Rowerzysta trafił do szpitala.

📢 Te gwiazdy w 2024 roku zostaną rodzicami. Zobacz, które celebrytki będą świętować baby shower w Nowym Roku 2024 rok zapowiada się ciekawie w polskim show-biznesie. A to za sprawą ciąż znanych celebrytek. Szykuje się baby boom! Kto w takim razie oczekuje narodzin dziecka? Przekonaj się.

Prasówka 4.01 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pan Kleks przywitał uczestników przedpremierowego pokazu „Akademii Pana Kleksa” W Multikinie odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Akademia Pana Kleksa”. Wydarzenie było magiczne i pełne wspaniałych emocji. Widzów przywitał Pan Kleks oraz Wilkusy.

📢 Amfiteatr w Żorach wciąż rodzi sporo pytań. "Nie jest wykorzystywany zgodnie z założeniami" ŻORY. Ile imprez i wydarzeń odbyło się na terenie amfiteatru w Żorach? Ile wyniosły jego koszty utrzymania? Jakie działania zostały i zostaną podjęte, by inwestycja kosztująca blisko 3 mln zł w pełni służyła mieszkańcom miasta? To tylko część pytań, które radni z Żorskiej Samorządności zadali prezydentowi miasta. Wokół amfiteatru pojawia się bowiem sporo wątpliwości zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców, którzy wielokrotnie podkreślali, że miejsce to nie jest w pełni wykorzystywane.

