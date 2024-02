Prasówka 6.02.2024 Żory. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Żor

Prasówka Żory 6.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rekrutacja do szkół średnich 2024 rozpocznie się wiosną. Większość kuratoriów oświaty przedstawiła już terminy tegorocznej rekrutacji. Warto zapoznać się z nimi wcześniej, by pamiętać o złożeniu niezbędnych dokumentów we właściwym terminie. Rekrutacja, w zależności od województwa, będzie odbywać się w innym terminie. Przedstawiamy terminy oraz najważniejsze informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2024.