Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Żorach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Grypa w woj. śląskim! Tysiące ludzi już choruje. Jedna osoba z powodu tej choroby zmarła w naszym regionie! Zobacz najnowsze dane z SANEPIDU. Sprawdź gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Publikujemy listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

Śląskie ulice pod lupą Google! W roku 2023 samochody google przez kilka miesięcy jeździły po poszczególnych miastach w woj. śląskim. Sfotografowały setki, jak nie tysiące ulic! Wszystko to z myślą o nowej aktualizacji popularnego Google Street View. Kogo zaskoczyły i uwieczniły w naszym regionie?

Miss Studniówki 2024 na Śląsku! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

Miasto Żory opublikowało już statystyki dotyczące ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2023 roku. Jak się okazuje, w porównaniu do danych sprzed roku, liczba mieszkańców Żor po raz kolejny zmalała. Wciąż bowiem umiera więcej osób, niż się rodzi. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych dzielnicach?

Bale maturalne 2024. Za nami pierwszy studniówkowy weekend w tym roku! W woj. śląskim odbyło się już kilka bali maturalnych. W piątek i sobotę 7-8 stycznia odwiedziliśmy studniówki uczniów z m.in. Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bielska-Białej, Chorzowa, Raciborza i Rybnika. Jak mawiają maturzyści: "bo prawdziwa zabawa na studniówce... jest po polonezie"! Mamy dla was 30 zdjęć, z tych nieoficjalnych części bali maturalnych.

Znamy już najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce, na podstawie rankingu "Perspektywy 2024". W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do rankingu. Wśród nich znalazły się także szkoły z Żor.

MOTORYZACJA. Na styczniowych licytacjach komorniczych pojawiło się wyjątkowo sporo interesujących samochodów. Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Bentley Continental, Jaguar XJ, Kia Stinger, Volvo XC60... Są też te bardziej dostępne jak Dacia Duster czy Opel Astra. Prezentujemy w galerii zdjęciowej 15. najciekawszych ofert ze stycznia 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od 450 zł. i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!

KOMUNIKAT. Od 8 do 12 stycznia dużą część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i wsiach będą w tym tygodniu przeprowadzone planowane wyłączenia prądu, które potrwają nawet do... 9 godzin! Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

Zobacz te MEMY. W woj. śląskim wciąż mamy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami! Ostrzeżenie IMGW ws. silnych mrozów zostało przedłużone o jeden dzień. - Zobacz MEMY. A co na to internauci? Zobaczcie te MEMY.

Zachwycają urodą! Za nami rok 2023, który obfitował w imprezy w woj. śląskim... na których nie brakowało pięknych pań. Co weekend w klubach w naszym regionie bawiły się setki, jeżeli nie tysiące, fanów świetnej zabawy. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów.