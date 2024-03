Prasówka z Żor 12.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

TAURON. Wyłączenia prądu w woj. śląskim! W dniach od 11 do 15 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w naszym regionie! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

WYBORY 2024. Prezydent Żor Waldemar Socha będzie ubiegał się o kolejną kadencję zasiadania na tym stanowisku. Oficjalnego poparcia udzieliła mu Koalicja Obywatelska, która w wyborach na prezydenta Żor, nie wystawia swojego kandydata. Prezentujemy listę kandydatów do rady miasta.

Szkoła Podstawowa Horyzont to placówka znajdująca się w Żorach, przeznaczona dla dzieci w spectrum autyzmu i z zespołem Aspergera. Jak mówi dyrektor placówki Jakub Stryczek, zastosowane indywidualne podejście do każdego z uczniów, pozwala osiągać niebywałe efekty. Edukacja w szkole jak i zajęcia terapeutyczne są bezpłatne. Jak wygląda nauka w tej szkole? Postanowiliśmy to sprawdzić.