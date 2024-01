Prasówka z Żor 13.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

STUDNIÓWKA to jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

W roku 2023 samochody google przez kilka miesięcy jeździły po poszczególnych miastach w woj. śląskim. Sfotografowały setki, jak nie tysiące ulic! Wszystko to z myślą o nowej aktualizacji popularnego Google Street View. Kogo zaskoczyły i uwieczniły w naszym regionie?

Mróz na zewnątrz skłania miłośników wojaży do poszukiwań rajskich kierunków na nadchodzące urlopy. Uwierzcie, że poniższa lista najpiękniejszych plaż świata rozbudzi wasz podróżniczy apetyt i może okazać się źródłem inspiracji dla niejednego wczasowicza. Gdzie mieszczą się te niesamowite zakątki? Niektóre z nich znajdziecie nawet w Europie – zobaczcie sami.

Dzwońce to niewielkie ptaki, które chętniej mieszkają w ogrodach i parkach niż lasach. Mają przyjemny głos, a wiosną można podziwiać tańce godowe samców. Zobacz, jak wygląda dzwoniec, co jada i czym go nakarmić, gdy odwiedzi karmnik zimą.