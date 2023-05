Prasówka z Żor 13.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To było wyjątkowe - bo już 321 - Święto Ogniowe w Żorach. Jak co roku wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców, którzy najpierw wzięli udział w uroczystej mszy św., a później przeszli ulicami Starówki w Procesji Ogniowej. Wydarzenia te poprzedził uroczysty apel strażacki, podczas którego wspominano, jak ważna jest rola strażaków.

Elżbieta Romanowska będzie nową prowadzącą „Nasz nowy dom”. To z pewnością ucieszy jej fanów i wiele kobiet, które inspirują się aktorką w kwestii stylizacji dla pań plus size. Jaki jest sekret jej wyglądu? To odpowiednio dobrane do figury ubrania, które pokazują, to co jest w niej najpiękniejsze. Zobacz stylizacje dla pań o okrąglejszych kształtach, które nosi Elżbieta Romanowska.