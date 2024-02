Prasówka z Żor 16.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Żory 16.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zakochane pary w Żorach. Z okazji walentynek 2024 ruszyło głosowanie w plebiscycie Ona i On, wyłaniającym najsympatyczniejsze pary w miastach i powiatach woj. śląskiego. Zobaczcie galerię szczęśliwych par z Żor. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą pary, na które czeka mnóstwo nagród, m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią też na okładkę Dziennika Zachodniego!