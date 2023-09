Prasówka z Żor 27.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

ŻORY. Stylistka Alicja Glos-Krawczyk, jako jedyna Polka uczestniczyła w London Fashion Week. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży. Pokazy odbywają się również w Nowym Jorku, Mediolanie, Paryżu. Alicja Glos-Krawczyk zaprezentowała wraz z 11 innymi czołowymi na świecie stylistkami i stylistami fryzury, które będą modne wiosną i latem przyszłego roku.

Po raz 24. w Żorach odbyło się wspólne świętowanie Dnia Seniora, na które zaprosił prezydent miasta Waldemar Socha. - To Państwo przyczyniliście się do tego, że nasze miasto się pięknie rozwinęło, że jest coraz ładniejsze - mówił prezydent.

Żorzanie przyłapani przez kamery! Samochód z kamerą Google Street View znów patroluje miasta województwa śląskiego, w tym Żory. Wykonane w tym roku zdjęcia, pojawią się w najnowszej aktualizacji Google Street View 2023. Tymczasem my publikujemy zdjęcia z ostatniej aktualizacji, które wykonano w 2022 i 2021 roku. Zobacz, na czym przyłapano mieszkańców Żor. Być może kamera uchwyciła także Ciebie!

Jeszcze do 2 października można oddawać głosy na wybrane projekty, w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Każdy żorzanin dysponuje 1 głosem, który może oddać albo papierowo – wrzucając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowanie do urny w jednym z punktów głosowania albo elektronicznie, przez specjalną stronę. Sprawdź listę projektów.

Aż 46 pieszych zostało ukaranych w poniedziałkowej akcji żorskiej policji pod nazwą "Bezpieczny Pieszy". Przez cały dzień policjanci prowadzili wzmożone działania, których bezpośrednim celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W najbliższy weekend, na terenach rekreacyjnych nad stawem Śmieszek w Żorach odbędą się wydarzenia organizowane przez żorskich harcerzy. A jest co świętować, bo hufiec obchodzi swoje 90-lecie.