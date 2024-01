Prasówka z Żor 30.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Chcielibyście spędzić przyjemny i pełen wrażeń weekend w Warszawie, ale najsłynniejsze atrakcje miasta już wam się przejadły? Żaden problem – zebraliśmy dla was 15 mało znanych, nieoczywistych miejsc w stolicy, które najbardziej warto odwiedzić w czasie wycieczki. To atrakcje dla dorosłych i dzieci, od sekretnych ogrodów i ukrytych punktów widokowych, po mało znane muzea, niezwykłe knajpki, unikalne trasy spacerowe i całkiem nowe miejsca na turystycznej mapie miasta. Przekonajcie się, czym Warszawa może was zaskoczyć! Sprawdźcie, które miejsca nadają się na niepogodę i gdzie możecie wejść zupełnie za darmo.