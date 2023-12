Prasówka z Żor 31.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

ŻORY. Rok 2023 przechodzi do historii, dlatego przygotowaliśmy podsumowanie tego, co w minionym roku działo się w Żorach. A było tego naprawdę wiele!

SYLWESTER. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni. Wszyscy apelują, by bezpiecznie obchodzić się z fajerwerkami i petardami. Zbliżający się sylwester to czas, gdy znów rozbłyśnie niebo, a wiele osób wyląduje na pogotowiu. O powstrzymanie się od używania wyrobów pirotechnicznych, apelują z kolei wolontariusze i pracownicy schronisk dla zwierząt. Czy da się w tym wszystkim znaleźć równowagę?

Podróżowanie we dwoje to doskonały sposób na budowanie wspomnień i odkrycie miłości do drugiej osoby na nowo. Podziwianie malowniczych scenerii, relaksujące spacery i wspólne przeżywanie przygód sprawią, że zbliżycie się do siebie jak nigdy dotąd. Zobaczcie, które miejsca w Europie są uznawane za najbardziej romantyczne i zaplanujcie niezapomnianą wycieczkę.