Prasówka z Żor 9.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Niewiele brakowało, a przy ulicy Giedroycia w Żorach mogłoby dojść do prawdziwej tragedii. W poniedziałek 7 sierpnia, do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się przy jednym z wielorodzinnych budynków mieszkalnych wpadło dwuipółletnie dziecko. Na szczęście chłopcu nic się nie stało.

Najsłodsze kotki w Żorach! 8 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. W tym dniu świętują wszyscy miłośnicy puchatych czworonogów. Z okazji tej poprosiliśmy mieszkańców Żor, by przesyłali oni zdjęcia swoich pociech. Jak zwykle nas nie zawiedliście! W ten sposób powstała galeria zdjęć pupilów naszych czytelników. W naszej galerii zobaczysz całą masę słodkich kotków, które z pewnością umilą ci dzień! Sprawdź sam!

