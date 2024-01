Prasówka Żory 10.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

Tak mroźnego poranka nie było jeszcze tej zimy! W woj. śląskim obowiązuje ostrzeżenie ws. SILNYCH MROZÓW! Poprosiliśmy o poranku naszych internautów, o zdjęcia ich termometrów - otrzymaliśmy fotografie z kilkudziesięciu miast i wiosek w woj. śląskim. Zobaczcie to! Zimno już się robi od samego patrzenia...

Jednym z najbardziej kultowych miast we Włoszech jest bez wątpienia Wenecja. Słynąca z kanałów i zapierającej dech w piersiach architektury, budzi zainteresowanie wśród mieszkańców wszystkich kontynentów. Jak to zwykle bywa, także i ten kierunek ma swoje ciemne strony. Wybierasz się do Wenecji w 2024 roku? Oto rzeczy, które warto wiedzieć.