Prasówka Żory 11.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01, w Żorach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak wygląda życie za kratami? Zobacz najlepsze MEMY o więźniach i więziennictwie! W więzieniu nie jest aż tak źle?”?

Prasówka Żory 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak wygląda życie za kratami? Zobacz najlepsze MEMY o więźniach i więziennictwie! W więzieniu nie jest aż tak źle? Najlepsze memy o więźniach i więziennictwie. Jak rzeczywiście wygląda odbywanie kary, jak wyglądają zakłady karne, jak toczy się życie codzienne osadzonych, co jedzą i jak spędzają czas? Czy naprawdę za kratami jest tak źle? MEMY odpowiadają! Zobaczysz je w naszej galerii.

📢 Grażyna i Janusz kontra zima! Kto wygra w tym starciu? Zobaczcie te MEMY - od razu Was rozgrzeją! W woj. śląskim wciąż mamy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami! Ostrzeżenie IMGW ws. silnych mrozów zostało przedłużone o jeden dzień. - Zobacz MEMY. A co na to internauci? Zobaczcie te MEMY.

📢 Bentley, Jaguar, GMC, Kia Stinger... Niezłe fury na licytacjach komorniczych! Ceny od 450 zł! Oto 15. najciekawszych ofert STYCZEŃ 2024 Na styczniowych licytacjach komorniczych pojawiło się wyjątkowo sporo interesujących samochodów. Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Bentley Continental, Jaguar XJ, Kia Stinger, Volvo XC60... Są też te bardziej dostępne jak Dacia Duster czy Opel Astra. Prezentujemy w galerii zdjęciowej 15. najciekawszych ofert ze stycznia 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od 450 zł. i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!

Prasówka 11.01 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczna jakość powietrza w woj. śląskim!! Miernik wskazał "ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA". Gdzie powietrze jest najgorsze? Dziś, w środę 10 stycznia mamy do czynienia w woj. śląskim z TRAGICZNĄ jakością powietrza! Są miasta w naszym regionie, w których na miernikach online pojawiły się komunikaty "ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA"! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało sms-em ALERT do mieszkańców wybranych miast z ostrzeżeniem w tej sprawie! Gdzie jest teraz najgorzej? Sprawdź. Publikujemy listę 18. miejsc w województwie, gdzie jakość powietrza jest dziś najgorsza!

📢 5 europejskich miast, do których warto pojechać pociągiem w styczniu 2024. Dokąd PKP zawiezie was najtaniej? Sprawdźcie w naszym rankingu Miasta Europy zimą są piękne, klimatyczne i pełne atrakcji. Sprawdziliśmy, do których europejskich stolic najbardziej warto pojechać z Polski pociągiem w styczniu 2024. Sprawdziliśmy ceny bezpośrednich połączeń PKP i stworzyliśmy ranking 5 miast, do których przejazd koleją kosztuje najmniej. To gotowe pomysły na weekend na początku ferii zimowych! 📢 Śmieszek w Żorach skuty lodem! Niezwykły widok z lotu ptaka. Jest apel, by nie wchodzić na lód ŻORY. Kilkunastostopniowe mrozy, które utrzymują się w regionie od kilku dni spowodowały, że zamarzł popularny staw Śmieszek w Żorach. Choć tafla lodu wydaje się dość spora, dla własnego bezpieczeństwa nie należy na nią wchodzić. Zobaczcie zdjęcia z drona!

📢 Mięciutkie i puszyste oponki serowe. Prosty przepis bez dodatku drożdży. Nie czekaj na tłusty czwartek, oponki to hit karnawału Puszyste i mięciutkie oponki serowe to hit karnawału. Nie musisz czekać na tłusty czwartek, żeby się za nie zabrać. Są banalnie proste do przygotowania, bo tak naprawdę wystarczy zmieszać kilka składników, a potem usmażyć ciasto. Robi się je ekspresowo, a efekt jest wyśmienity. 📢 Zobacz, co gwiazdy zrobią za 10 tysięcy złotych! Czy 10 tys. zł to dużo czy mało? W przypadku gwiazd to raczej zwykła stawka. Dla przeciętnego człowieka to pięć i pół najmniejszych emerytur w Polsce, dla kogoś pensja szefa lub kwota za bardzo używany samochód. A dla naszych gwiazd? Czasem to cena torebki z którą przychodzi się na pokaz, czasem kwota za godzinę pracy. Sami zobaczcie co można zrobić z 10 tysiącami złotych w świecie gwiazd.

📢 Gdyby powstał komiks Cyberpunk 2077 w uniwersum DC – tak wyglądaliby herosi według SI. Robi wrażenie Fani gier i komiksów często są tymi samymi osobami, a dzięki sztucznej inteligencji mają większe możliwości zabawy. Oto przykład, czyli superbohaterowie DC w klimacie cyberpunk, którzy wyglądaliby spektakularnie także w Cyberpunk 2077. Nie wierzycie? Przekonajcie się sami.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.