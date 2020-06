Prasówka Żory 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

W czasopiśmie „Geophysical Journal International” pojawił się artykuł o wzmożonej aktywności wulkanicznej w paśmie górskim Eifel w południowo-zachodnich Niemczech. Teoretycznie erupcja wulkanu w tym miejscu mogłaby wręcz zmienić klimat całego kontynentu. Na nasze nieszczęście obserwowane przez naukowców zjawiska tylko się nasilają.

Jeszcze tylko dziś (piątek 12.06) do północy straż graniczna będzie prowadziła tymczasowe kontrole na wjeździe do Polski. W sobotę 13.06 zniesione zostaną kontrole na granicach wewnętrznych Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Polska otwiera granice, co nie oznacza, że już w ten weekend my możemy swobodnie pojechać do Czech na piwo czy knedle albo wycieczkę do Zoo w Ostrawie. Czesi dopiero w poniedziałek 15 czerwca będą wpuszczać do siebie Polaków, nie wymagając od nich testów na koronawirusa.