Prasówka Żory 18.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

W kwietniu br. na terenie całego kraju rozpoczną się ćwiczenia wojskowe. Może dostać wezwanie każdy, kto złożył przysięgę i otrzymał przydział mobilizacyjny. Otrzymują je już także mieszkańcy województwa śląskiego. Ćwiczenia są obowiązkowe, a szanse, by ich uniknąć, niewielkie.

Taki przysmak jadaliśmy w czasach PRL. Pyszne, delikatne wafle z kakaową masą to dla wielu ulubiony deser z dzieciństwa. Przepis nawiązujący do klasycznego, wiedeńskiego torcika Pischinger, przygotowywany był przez zaradne panie domu z dostępnych wówczas składników zastępujących smak czekolady. Mamy dla Ciebie przepis z naszego starego notatnika kulinarnego. Zobacz, jak przygotować wafle a'la Pischinger rodem z PRL.

Przez woj. śląskie przechodzi Orkan Dudley. Strażacy do godz. 15.00 interweniowali już prawie 600 razy. Wyjeżdżali do połamanych drzew, uszkodzonych dachów... Zobacz zdjęcia.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prowadząca program "Hotel Paradise", Klaudia El Dursi, ponownie otworzy drzwi rajskiego hotelu, tym razem w gorącej Panamie. Jest to najbardziej luksusowy hotel spośród wszystkich dotychczasowych edycji. Co wydarzy się w kolejnym sezonie reality show?

Nadszedł ten dzień! To dziś nasze pupil maja swoje święto - 17 lutego jest Światowy Dzień Kota!. W Polsce obchodzimy go od 2006 roku. Święto ma za zadanie podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka. A jak się mają koty w sieci? Mówiąc krótko - rządzą i dzielą. Niektórzy mówią, że memy i filmiki z kotami, to podstawa internetu. Zobaczcie wybór najfajniejszych z nich.