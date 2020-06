Prasówka Żory 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

Dwa pożary samochodów, zalana ulica i gniazdo os - w środę strażacy z Żor nie narzekali na brak zajęć. Co się dokładnie wydarzyło?

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Mieszkańcy Żor, jeśli nie byliście jeszcze w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs lub po prostu chcecie ponownie skorzystać z jego atrakcji, to teraz macie doskonałą okazję. W czwartek i piątek (18 i 19 czerwca) obowiązuje specjalna promocja dla żorzan.