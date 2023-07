Prasówka Żory 19.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz.

Żory. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach oraz wiceprezydent miasta Żory Daniel Wawrzyczek podpisali we wtorek 18 lipca akt notarialny, który jest kolejnym krokiem do powstania w Żorach nowej stacji pogotowia ratunkowego. - Wciąż szukamy możliwości poprawienia warunków dla naszych zespołów ratownictwa medycznego, by pracowało im się sprawnie i komfortowo - poinformowało WPR w Katowicach.