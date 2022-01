Prasówka Żory 25.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Żorach.

Prasówka Żory 25.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Takie pieniądze dostaniesz na dziecko w 2022 roku. Teraz mamy więcej możliwości! Wychowanie dziecka to ogromny wydatek. Rodzice chcą zapewnić swoim pociechom wszystko, a to niestety kosztuje. Od pieluch, jedzenia po ubrania czy zabawki. Z pomocą przychodzi państwo, które wypłaca kilka świadczeń na dzieci, aby nieco odciążyć domowe budżety. Sprawdźcie, jakie pieniądze można dostać na dziecko w 2022 roku, zarówno to nowonarodzone jak i te starsze.

📢 Przestępcy z Żor. Policja szuka ich m.in. za włamania, oszustwa czy rozboje. Widziałeś ich? Zobacz ZDJĘCIA Przestępcy z Żor - szuka ich policja. Przemoc domowa, rozbój, oszustwo, handel narkotykami - to m.in. tych przestępstw dopuścili się poszukiwani. Ostatnim miejscem zameldowania osób, których zdjęcia publikujemy w naszej galerii są Żory. Rozpoznajesz kogoś? Wiesz gdzie przebywają? Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź. Materiały pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z 24 stycznia 2022 roku.

📢 Śląskie prawie całe CZARNE! Gigantyczny wzrost nowych zakażeń. Tam jest najgorzej! Z dnia na dzień, rośnie liczna nowych zakażeń! Dziś, w poniedziałek 24 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o aż 29 100 nowych zachorowaniach - to wzrost do ubiegłego poniedziałku o ok. 180 proc. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

📢 Aukcje WOŚP 2022. Na licytacjach spotkanie z Ewą Wachowicz, kolacja z Karolem Okrasą i 100 burgerów na imprezę Finał WOŚP 2022 już w niedzielę, 30 stycznia. Co roku dużą popularnością cieszą się internetowe aukcje, również te związane z kulinariami. Tym razem można wylicytować m.in. spotkanie z Ewą Wachowicz, kolację w restauracji Platter by Karol Okrasa w Warszawie, kawę z ciastkiem przy miłej rozmowie z aktorką Małgorzatą Kożuchowską w restauracji Raffles Europejski i Cafe Bristol czy burgery na imprezę z Pasibusa. Zobacz, jakie jeszcze kulinarne okazje trafiły na licytacje WOŚP 2022.

📢 Artystka, która maluje obrazy na ludzkim ciele, ubraniach i papierze toaletowym Randa Haddadin jest architektką, która postanowiła całkowicie zmienić swoje dotychczasowe życie i zaczęła malować obrazy. Jej płótnem stało się ludzkie ciało, ubrania i papier toaletowy.

📢 Artystka, która maluje obrazy na ludzkim ciele, ubraniach i papierze toaletowym Randa Haddadin jest architektką, która postanowiła całkowicie zmienić swoje dotychczasowe życie i zaczęła malować obrazy. Jej płótnem stało się ludzkie ciało, ubrania i papier toaletowy. 📢 Kierowca w Żorach jechał oplem bez prawka. Ale to był dopiero początek jego kłopotów W sobotę, 22 stycznia, w trakcie patrolu dzielnicy Kleszczówka policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki opel. Jak się później okazało kierujący poruszał się po drogach nie tylko bez prawka, ale bez obowiązkowego ubezpieczenia. Auto na domiar złego nie miało badań technicznych 📢 Żory: ukradł kwiaty, a zwiewając zgubił trzy telefony. To chyba najgłupszy przestępca z ostatnich miesięcy na Śląsku Sytuacja miała miejsce kilka dni temu - w czwartek - około godziny 12:30, gdy do jednego z żorskich dyskontów policjanci zostali wezwani do kradzieży kwiatów. Młody mężczyzna skradł dokładnie cztery bukiety (na dzień babci?), ale podczas ucieczki zgubił znacznie cenniejsze przedmioty...

📢 Gdzie w woj. śląskim nie będzie dziś prądu? Tauron usuwa awarie i informuje o wyłączeniach - zobacz wykaz ulic i godzin Gdzie w woj. śląskim nie będzie dziś prądu? Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Koniecznie sprawdźcie! 📢 Kolej sprzedaje mieszkania w Śląskiem. Cena i lokalizacja jest największym atutem. Sprawdź najlepsze oferty PKP w województwie śląskim sprzedaje mieszkania i działki. Atrakcyjne ceny, zróżnicowane metraże i lokalizacje - to największe atuty lokali wystawianych na sprzedaż przez PKP S.A. Aktualnie w całej Polsce wolnych, gotowych do zbycia jest blisko 700 lokali. Najwięcej z nich znajduje się województwie śląskim, skąd pochodzi 231 ofert sprzedaży. Przejdź do galerii i poznaj perełki.

