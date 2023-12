Prasówka Żory 29.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

Imprezy sylwestrowe i karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy.