Prasówka Żory 5.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żorach nie minęło Cię nic ważnego

SLĄSK. W najbliższym tygodniu - od 4 do 8 grudnia - część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do dziesięciu godzin! Publikujemy szczegółowe wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

Najbogatszy poseł z okręgu rybnickiego (nr 30)? Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym parlamentarzystów X kadencji wybranym w ostatnich wyborach. Co z nich wynika? Między innymi to, że nasi parlamentarzyści to osoby zamożne, dobrze sytuowane, majętne. Wprawdzie do milionerów z pierwszych stron gazet wiele im brakuje, ale raczej nie muszą się liczyć z każdym groszem i żyć od przysłowiowego pierwszego do ostatniego. Posiadają oszczędności, często dom lub mieszkanie, standardem jest samochód, a nawet dwa.