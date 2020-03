Premier Morawiecki: Polska zamyka granice i galerie handlowe. Zakaz zgromadzeń od 50 osób

W nocy z soboty na niedzielę (14/15.03) zawieszone zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Krajowe loty i regionalne pozostają bez zmian. Samochodowy ruch dla Polaków wracających do Polski będzie utrzymany, ale na granicach będą bardzo rygorystyczne zasady wjazdu i kontroli sanitarnej. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami.

- Tego typu ograniczenia zmieniają życie Polaków. Są one potrzebne by zabezpieczyć nas przed konsekwencjami #koronawirus. Wolimy dmuchać na zimne, ograniczać wszelkie ryzyka, dlatego wdrażamy te ograniczenia po to, by zachować maksimum prewencji. Przed nami czas społecznej próby, czas solidarności międzypokoleniowej. Jestem pewien, że zdamy ten egzamin doskonale, a naszym największym atutem będzie spokój. Dlatego wprowadzamy te ograniczenia. Proszę wszystkich o stosowanie się do tych zaleceń - zwracał uwagę premier Morawiecki.

- To jest ostatni moment na zdecydowane działania. Od tego jak się zachowany w najbliższych dniach i tygodniach zależy czy zahamujemy rozprzestrzenianie się koronawirusa. To jest czas na wspólne odpowiedzialne zachowanie. Nadal mamy szansę, by te zdecydowane działania, które podejmujemy dały efekt: chroniły życie, chroniły zdrowie nasze, naszych najbliższych. Od jutra obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. - podkreśla Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

- To czas byśmy zachowywali się odpowiedzialnie i żebyśmy zachowali spokój. Dziękuję za udział w akcji #zostanwdomu. To niezwykle ważne, by zachowywać się odpowiedzialnie i rozsądnie - dodawał minister Szumowski.

- Wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież proszę: spędźmy ten czas w domu. Apeluję do pracowników o to, by w miejscu pracy zachowali ścisłe zasady higieny - mycie rąk, dezynfekcja. Te rozwiązania to racjonalny kompromis między bezpieczeństwem obywateli, a wygodą życia. Uczymy się na przykrych doświadczeniach innych państw i nie chcemy powtarzać ich błędów. Przesuwamy terminy różnych obowiązków administracyjnych tak, by nie trzeba było wychodzić z domu lub robić to zdalnie. Apeluję do wszystkich pracodawców, by umożliwić pracę zdalną. Chcemy jak najwięcej procesów przeprowadzać cyfrowo - apelował premier Mateusz Morawiecki.