Prezydent Żor rozdał nagrody w dziedzinie kultury. Kto został wyróżniony?

Nagrody Kulturalne w Żorach

Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Żory to prestiżowe wyróżnienie przyznawane za szczególny wkład w kształtowanie życia kulturalnego i artystycznego w naszym mieście.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach i można ją otrzymać tylko jeden raz, za osiągnięcia dotyczące twórczości kulturalnej, upowszechniania kultury lub jej ochrony. O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne i inne podmioty prowadzące działalność na terenie Żor, na rzecz ich mieszkańców.

Wokalista jazzowy

Tegorocznym laureatem nagrody w kategorii „Twórczość artystyczna” został Grzegorz Karnas - wokalista jazzowy, producent muzyczny, fotograf, bloger oraz inicjator i dyrektor artystyczny Międzykulturowych Spotkań Muzyki, Kreatywności i Ekspresji – Voicingers.

W 1998 roku Grzegorz Karnas został uhonorowany pierwszą nagrodą na Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu. W 2006 roku otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie wokalistów jazzowych Young Jazz Singers Competition Brussels w Belgii. W 2007 roku zdobył uznanie słuchaczy i Grand Prix międzynarodowego konkursu Crest Jazz Vocal we Francji. W 1999 roku ukazała się jego debiutancka płyta „Reinkarnasja”.

Dotychczas powstało siedem autorskich płyt Grzegorza Karnasa, a także pięć wydawnictw z jego udziałem. Jego koncertowa płyta „Audio Beads” została uznana przez magazyn The New York City Jazz Record za jedną z najlepszych płyt 2013 roku w kategorii jazz wokalny. Nagrodę Kulturalną otrzymał za bogaty dorobek artystyczny, wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz zaangażowanie w promowaniu pozytywnego wizerunku miasta Żory. O nagrodę dla artysty zawnioskowało kilkunastu mieszkańców miasta Żory, w tym Anna Ujma - Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu.