Przedszkola w Żorach. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Żorach?

Rekrutacje do przedszkoli są prowadzone zwykle w pierwszym kwartale roku , na przełomie lutego i marca. Decyduje o tym dana placówka. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Placówki niepubliczne w Żorach funkcjonują na podstawie przepisów, które określono w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie .

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Żorach?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce ważna w rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch będąc w przedszkolu nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, ubierać się, jeść, grać w piłkę, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.