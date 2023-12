Przegląd prasy 1.12.2023 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Dramatyczne zdarzenie nocą w Żorach. Policjanci pomogli 38-letniemu mężczyźnie, który podczas spaceru w lesie doznał urazu nogi. Mieszkaniec Żor krwawił i wymagał pomocy medycznej. Mimo trudności wynikającej z braku dokładnej lokalizacji, mundurowi odnaleźli mężczyznę w lesie. Żorska policja apeluje do mieszkańców o zgłaszanie informacji o osobach, które czekają na pomoc (vide śmierć z wychłodzenia 14-latki z Andrychowa). W sytuacjach niewymagających pilnej interwencji, można to również zrobić korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Miesiąc listopad był świetnym miesiącem dla żorskiego samorządu. Żory otrzymały tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2023, przyznany podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i uplasowały się na piątym miejscu rankingu miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Trzecia z nagród powędrowała do prezydenta Waldemara Sochy, który już 25 lat kieruje ratuszem. Za co konkretnie Żory zgarnęły te wyróżnienia?

Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.