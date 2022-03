Przegląd prasy 12.03.2022 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Prasówka Żory 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Żywopłot to doskonały i naturalny sposób na odgrodzenie swojego ogrodu od przestrzeni sąsiadów lub ulicy. Żywopłot osłania przed wścibskim wzrokiem, zapewnia poczucie intymności, ale w pewnym stopni chroni też ogród przed hałasem, kurzem z ulicy, a także daje schronienie ptakom. Jest przy tym w pełni naturalną przegrodą. Podpowiadamy, co posadzić, by jak najszybciej i bez specjalnego wysiłku mieć „żywy płot”.