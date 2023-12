Przegląd prasy 16.12.2023 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

ŻORY. Choinki, ozdoby świąteczne, a także paczki z prezentami trafiły w piątek 15 grudnia do najuboższych i najbardziej potrzebujących rodzin z Żor. To druga odsłona policyjnej akcji "Choinka dla najuboższych", która daje nadzieję na lepsze jutro i pokazuje, że o potrzebujących nie możemy zapominać. Gdy odwiedzani zobaczyli w drzwiach swoich domów policjantów i elfy, z ich twarzy nie znikał uśmiech.

Suszone śliwki mają liczne właściwości zdrowotne i ich obecność w diecie jest bardzo pożądana, istnieje jednak kilka przeciwwskazań do ich spożycia. Choć większość osób może bezpiecznie jeść je na co dzień, to niektórzy mogą odczuwać przykre skutki uboczne. Sprawdź, jakie dolegliwości wykluczają suszone śliwki z diety.

Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo.

W Żorach żyje ponad sześć tysięcy Ukraińców. Oznacza to, że co dziesiąty mieszkaniec jest Ukraińcem. Integrująca migrantów zza wschodniej granicy fundacja Nieobcy, którą prowadzi Alla Brożyna, organizuje spotkania m.in. w sali zrewitalizowanego dworca kolejowego. W czwartek 14 grudnia, Ukrainki z Żor i Rybnika podsumowały cały rok swojej działalności.