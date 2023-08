Przegląd prasy 19.08.2023 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Deser a'la monte to pyszny, nie za ciężki i niemal błyskawiczny do przygotowania przysmak na lato. Dobrze schłodzony smakuje niczym lody. Z pewnością zaskoczysz nim swoich gości. Delikatny krem z serka mascarpone, pachnące orzechy laskowe i kakao tworzą razem rewelacyjne połączenie. Sprawdź i wypróbuj przepis na deser do zrobienia w 5 minut.