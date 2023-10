Przegląd prasy 21.10.2023 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Trwają prace budowlane związane z budową nowego ronda w żorskiej dzielnicy Rogoźna. Pierwsze efekty prac już widać, choć do czasu zakończenia budowy, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Tragiczne wieści przekazuje Komenda Miejska Policji w Żorach, dotyczące zaginionego w lipcu bieżącego roku 35-letniego mieszkańca miasta. Pod koniec września odnalezione zostało ciało mężczyzny. Czynności procesowe potwierdziły, że to ciało zaginionego 35-latka.

Trwa nabór do nowej sekcji dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z niepełnosprawnościami, do Integracyjnego Klubu Sportowego "Jeźdźcy", którego główną dyscypliną jest rugby na wózkach w odmianie paraolimpijskiej.