Przegląd prasy 22.06.2020 Żory, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Maseczki ochronne znów będa obowiązkowe. Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.

Halo? Pijana kobieta opiekuje się dziećmi... 30-latek z Żor wkrótce stanie przed sądem i odpowie za znieważenie interweniujących policjantów. W nocy z soboty na niedzielę wezwał patrol twierdząc, że jego nietrzeźwa żona opiekuje się dziećmi. Kiedy okazało się, że interwencja jest bezpodstawna mężczyzna zwyzywał mundurowych.