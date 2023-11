Przegląd prasy 24.11.2023 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Google Street View kontynuuje monitorowanie miast województwa śląskiego, w tym Żor, za pomocą samochodu wyposażonego w kamerę. Zdjęcia z tego roku zostaną dodane do najnowszej aktualizacji Google Street View 2023. Tymczasem prezentujemy obrazy z poprzednich aktualizacji, wykonane w latach 2022 i 2021. Sprawdź, co udało się uchwycić na zdjęciach mieszkańców Żor. Może nawet Ciebie udało się zarejestrować!

W Żorach doszło do wycieku wody z kanalizacyjnej studzienki w pobliżu bloku numer 13 na osiedlu Sikorskiego, co zostało zgłoszone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aktualnie wielu mieszkańców ma ograniczony dostęp do wody z powodu awarii wodociągu. Na miejscu prowadzone są prace naprawcze, a ich zakończenie planowane jest na godzinę 15.