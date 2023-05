Przegląd prasy 27.05.2023 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Śląsk nie musi kojarzyć się z przemysłem i betonozą. To również lasy, stawy, rechot żab, a wieczorem charakterystyczny dźwięk cykad. Zapraszamy do Rownia, na północno-zachodnie pogranicze Żor i Rybnika, gdzie znajdziecie takie widoki i odgłosy. Miejsce to nazywane jest Adlerowcem, od nazwiska żorskiego kupca i przemysłowca, działającego na tym terenie w II połowie XIX stulecia.