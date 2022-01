Przegląd prasy 31.01.2022 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Beztroska studniówka bez obostrzeń i reżimu sanitarnego? To były czasy! Przeszukaliśmy nasze archiwum i znaleźliśmy dla was fotografie ze studniówek z 2015 roku, kiedy nie tylko moda i fryzury studniówkowe były totalnie inne niż dziś, ale i słowo koronawirus nie istniało w świadomości Polaków. Zobaczcie te zdjęcia!

Inne niż wszystkie było morsowanie w zimnych wodach żorskiego Śmieszka. Tym razem przyjemność z wejścia do lodowatej wody i rodzinna atmosfera zeszły na dalszy plan. Najważniejsze było pomaganie. Żorskie morsy przed wejściem do wody wsparły Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wrzucając datki do puszek młodych wolontariuszy. Zobaczcie zdjęcia!