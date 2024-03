Przegląd prasy 5.03.2024 Żory. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żor

Najlepsze szkoły podstawowe w Żorach. Portal WaszaEdukacja.pl, jak co roku, opublikował ranking szkół podstawowych 16 placówek z Żor znalazło się wśród ponad 10 tysięcy podstawówek z całego kraju. Najlepsza żorska szkoła podstawowa znajduje się na 554 miejscu ogólnokrajowego zestawienia. Zobaczcie, które szkoły w mieście wypadły najlepiej!

By załatwić sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mieszkańcy Żor w dalszym ciągu będą musieli jeździć do Rybnika. Mimo pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o możliwości otwarcia delegatury ZUS w Żorach, na razie do tego nie dojdzie.